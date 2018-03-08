برج إيفل يضيء تكريما لحقوق “المرأة”

(المستقلة).. أضاء برج إيفل تكريما لحقوق المرأة وللترويج للحركة الفرنسية النظيرة لحركة “تايمز أب” ( انتهى الوقت). حسب أسوتشيدبرس. رسالة حركة “مانتنان اون آجي” ( الآن نتحرك) عرضت طوال مساء الأربعاء على تمثال باريسي قبيل يوم المرأة العالمي، الخميس.

وأطلقت هذه الحركة مؤسسة المرأة الرامية إلى جمع تبرعات لجمعيات تساعد النساء على تتبع قضايا في المحاكم “بحيث لا تضطر أي امرأة أبدا إلى قول “أنا أيضا”، في إشارة إلى الحركة التي تشجع النساء على الإبلاغ ورواية تجارب تعرضن فيها للتحرش. وانضمت ما يزيد على 160 ممثلة فرنسية إلى الحركة بالفعل.