برامج تعليم السباحة في ميسان وتحذير من السباحة بدجلة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية رياضة وشباب ميسان، الجمعة عن تنظيمها برامج تعليم السباحة لأهالي المحافظة

وقال مدير شباب ميسان شريف البخاتي عند زيارته مسبح “كرين لاند” وسط العمارة أن المديرية أقامت مسابقات لتعليم السباحة خلال هذا الصيف

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات لمسابح المحافظة لغرض التعاون والتنسيق المشترك لفتح دورات في تعلم السباحة وأقامة المسابقات في هذا الجانب وحذر البخاتي على ضرورة المحافظة على أراح شبابنا من السباحة في الشواظيء الغير مؤمنة والتي راح ضحيتها العديد من الشباب

ودعا البخاتي الشباب الاستفادة من هذة البرامج الترفيهية مجددا تحذيرة من خطورة السباحة بنهر دجلة الذي أدى إلى فقدان المحافظة إلى العديد من الشباب بسبب غرقهم في النهر