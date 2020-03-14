براد بيت يكشف حقيقة علاقته بفنانة «عراقية»

المستقلة /تحدّث النجم براد بيت عن الشائعات التي انتشرت حول علاقته بالمُمثلة العراقية عليا شوكت ذات الأصول الأيرلندية والحاصلة على الجنسية الأميركية، وذلك بعد ظهورهما في إحدى الحفلات بمسرح The Wiltern فى لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة tmz تصريحات عن النجم العالمي بأنّه لا يواعد أحداً على الإطلاق حالياً ولا يفكر في ذلك حتى يُعطي وقته لأطفاله وأعماله السينمائية بحسب (لبنان 24).

والجدير بالذكر أنّ براد بيت نال جائزة الأوسكار عن آخر أعماله فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”. وجسّد بيت في هذا الفيلم دور “كليف بوث”، الممثل البديل للنجم بالفيلم، وشارك بيت البطولة النجم ليوناردو دي كابريو.