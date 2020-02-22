براءة نجلي مبارك بقضية التلاعب في البورصة

المستقلة /أصدر القضاء المصري، حكمه بقضية التلاعب في البورصة، معلناً براءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من القضية.

وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة جنايات القاهر، السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التلاعب بالبورصة” ، بحسب وسائل اعلام مصرية.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.