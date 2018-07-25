وزيرة الهجرة المصرية تتوجه الي نيقوسيا للمشاركة في المؤتمر العالمي التاسع للقبارصة بالخارج

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

توجهت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا حيث تشارك بدعوة من المفوض الرئاسي فوتيس فوتيو، في المؤتمر العالمي التاسع للقبارصة في الخارج (نيبوماك) واجتماع المجالس المركزية للاتحاد العالمي للقبارصة المغتربين (بوماك) والذي سينعقد في نيقوسيا خلال الفترة من 25 إلى 26 يوليو 2018.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس نيكوس أناستاسيادس المؤتمر، وسيقوم المفوض الرئاسي فوتيس فوتيو باستضافة حفل الترحيب بالحضور.

هذا وسيلقي رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس، ونائب وزير الشؤون الخارجية اليوناني في الخارج تيرينس كويك، كلمات في الحفل الافتتاحي، يليها خطابات أنطونيا ميخائيلديس رئيسة (نيبوماك)، وأندرياس بابيو فريبيدس رئيس (بوماك).

وتستكمل جلسات المؤتمر باليوم الثاني في صورة ورش عمل مغلقة من قبل وزراء الطاقة والشؤون الخارجية والمالية، والمفاوض القبرصي اليوناني أندرياس مافرويانيس، كما ستنعقد مائدة مستديرة مع السفراء الأجانب.