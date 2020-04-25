بدء موسم حصاد الحنطة في كربلاء

( المستقلة )/علي النصرالله/.. أعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، عن البدء في موسم حصاد الحنطة من خلال المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية وتم زراعتها من خلال المرشات المحورية .

وقال مدير اعلام الزراعة باهرغالي الجبوري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مديرية الزراعة بدئت موسم حصاد محصولي الحنطة  والشعير في المناطق الصحراوية  للأول أرض مساحتها 120 دونم  ، والحصاد كان ألي ، ويتم تسويقه الى سايلو كربلاء  “.

وأضاف  إن ” الخطة الزراعية  للمديرية  لهذا العام  ، كانت زراعة 89  الف دونم ، ونتوقع  حصاد 79 الف طن منهما  ، كذلك تسعى كربلاء الى الاكتفاء الذاتي “.

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