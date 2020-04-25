بدء موسم حصاد الحنطة في كربلاء

( المستقلة )/علي النصرالله/.. أعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، عن البدء في موسم حصاد الحنطة من خلال المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية وتم زراعتها من خلال المرشات المحورية .

وقال مدير اعلام الزراعة باهرغالي الجبوري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مديرية الزراعة بدئت موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير في المناطق الصحراوية للأول أرض مساحتها 120 دونم ، والحصاد كان ألي ، ويتم تسويقه الى سايلو كربلاء “.

وأضاف إن ” الخطة الزراعية للمديرية لهذا العام ، كانت زراعة 89 الف دونم ، ونتوقع حصاد 79 الف طن منهما ، كذلك تسعى كربلاء الى الاكتفاء الذاتي “.