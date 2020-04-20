بدء عملية الحصاد والتسويق في ميسان وتوقعات بسد حاجة المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلن مدير فرع الرقابة التجاريه والماليه في ميسان شاكر ناصر الغراوي ،الاثنين،عن بدء استلام محصول الحنطة للموسوم الحالي.

وقال الغراوي لـ(المستقلة) تم تحديد ثلاثة مراكز لاستلام الحنطة من الفلاحين وهم السايلو الرئيسي، و مجمع ميسان على طريق الطيب، ومطار البتيره.

وأضاف ان الدائرة استنفرت كافه موظفيها لاستقبالهم اكبر كميات من الحنطه هذا العام

وتوقع الغرواي انه بحسب الخطة الزراعية التي وضعتها مديرية زراعة ميسان ان تصل الكمية المسوقة الى اكثر من ٢٥٠ الف طن، مبيناً بأن الكميات التي ستسوق الى المخازن ستكون كافية لسد حاجة المحافظة.

ونوه الى انه في العام الماضي تم إرسال كميات كبيرة الى محافظة البصرة

وأوضح الغراوي أن الأسعار التي حددتها الحكومة للحنطة هي حسب الدرجات” المحلية درجة اولى ٥٦٠ الف دينار للطن الواحد وللدرجة الثانية ٤٨٠ الف والدرجة الثالثة ٤٢٠ الف للطن الواحد”

ودعا القوات الأمنية لتسهيل مرور الشاحنات التي تحمل الحبوب الى المخازن.