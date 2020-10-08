بدء عمليات التفويج العكسي لنقل الزائرين من كربلاء الى محافظاتهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي ، اليوم الخميس ، عن بدء التفويج العكسي لنقل الزائرين الى محافظاتهم بعد انتهاء مراسيم زيارة الامام الحسين عليه السلام .

وقال الشبلي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) وصلنا الى كربلاء للاطلاع على انسيابية خطة النقل خصوصا مع وصول الزيارة الى ذروتها ، وبدء عمليات التفويج العكسي للزائرين الى محافظاتهم “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، إن “مشاركة وزارة النقل هذا العام شهدت انسيابية عالية لم تتحقق خلال السنوات المنصرمة ، من خلال التخطيط المسبق والتنسيق مع الجهات الساندة “.