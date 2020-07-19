بدء دخول شاحنات النفط العراقي للأردن

بدأت شاحنات النفط العراقي بالدخول إلى الأردن الأحد، عبر منفذ الكرامة الحدودي الواصل بين البلدين.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أعلنت الخميس، استكمال الجانب العراقي الإجراءات اللوجستية والبدء بتحميل الصهاريج بالنفط الخام إيذانا بعودة تدفق نفط العراق إلى المملكة.

وأوضحت أن عودة تدفق النفط الذي ينقل برا تأتي بعد اتفاق الجانبين الأردني والعراقي على استئناف صادرات نفط العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.

بلغ إجمالي واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي إلى المملكة في الخامس من أيلول 2019، وحتى نهاية نيسان الماضي نحو 2.44 مليون برميل.