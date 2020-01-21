بدء جلسة عزل ترامب بمجلس الشيوخ

المستقلة / بدأت جلسة المحاكمة الخاصة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل قليل، إن الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة.

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحاكمة في مجلس الشيوخ، في إطار عزله بـ”الزائفة”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وفي رده على سؤال للصحفيين عن سبب تواجده في “دافوس” بدلاً من واشنطن، في هذا التوقيت، قال ترامب: “نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة”، مشيراً إلى أن المحاكمة “مجرّد إجراء زائف، ومطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة إنها مشينة”.

وتبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، اليوم، في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس عمقت الانقسام بين الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في نوفمبر.