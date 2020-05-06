بدء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

( المستقلة)… بدأت مساء الأربعاء جلسة مجلس النواب الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من عدمه.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن الجلسة بدأت بحضور الحضور 255 نائباً فضلاً عن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ومرشحي تشكيلته الوزارية.

وكانت رئاسة البرلمان قد أرجأت انعقاد الجلسة لمدة ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانون لعدد الأعضاء الحاضرين.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.( النهاية)