بدء العمل بإنشاء الممر الثاني لـ”طريق الموت” في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أعلنت مديرية طرق وجسور ميسان، الخميس، عن المباشرة بالعمل في إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة -فجر أل بدير، والذي يطلق عليه محليا “طريق الموت ”

وقال مدير طرق وجسور ميسان يعقوب يوسف ” تم التوكل على الله والمباشرة بالعمل للممر الثاني لطريق البتيرة_ فجر_ ال بدير بطول ( ٧٢كم) (طريق يا حسين )

واوضح أن المباشرة تمت بعد احالته وبواقع مقطعين ضمن حدود محافظة ميسان حيث احيل المقطع الاول وبطول ٣٢كم الى شركة الجزيرة العربية وشريكه شركة تعمير بغداد للمقاولات وبمبلغ قدره (٢٢٥٧٥٠٠٠٠٠٠ )دينار وبمده تنفيذ (٦٠٠) يوم

وأضاف أن المقطع الثاني كان بطول ٤٠،٣كم فقد احيل الى شركة اشور العامة للمقاولات احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان ومبلغ قدره (٢٣٥٢٤٠٠٠٠٠٠)دينار وبمدة تنفيذ (٧٣٠)يوم

وبين يوسف ان العمل حاليا يتضمن تحديد المسار وقشط الارض الطبيعية وحدلها وتم اكمال فرش وحدل الطبقة الاولى بالتراب في بعض المقاطع والعمل مستمر

ولفت الى ان مديرية طرق وجسور ميسان تقوم بالاشراف المباشر على المشروع بكافة كوادرها الهندسية والفنية، مؤكداً بان العمل بالمشروع متواصل وبهمة عالية وان التنفيذ سيكون بمواصفات عالية الجودة كونه من المشاريع الستراتيجية والحيوية التي تساهم بشكل كبير في خدمة المسافرين والزائرين الى الديار المقدسة وتسهيل حركة المرور وتجنب الحوادث بعد ان يكون الطريق بأتجاهين (ذهاباً، واياباً) .