بتمويل من القرض الياباني …دخول محطة ميسان التحويلية حيز التشغيل

المستقلة / – أعلنت دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان، دخول محطة ميسان الجديدة التحويلية ( ٤٠٠ / ١٣٢ ك.ف ) الخدمة بعد إنجازها من قبل الشركة المنفذه .

وقال مدير الدائرة، المهندس محمد علي عبدالله حاسد: “ان المحطة هي ضمن القرض الياباني ومن المشاريع المهمة لوزارة الكهرباء بالمحافظة “.

وأوضح “ان أهمية المحطة تاتي نتيجة زيادة الأحمال في ميسان لوجود محطة واحدة تحويلية، هي محطة الكحلاء ( ٤٠٠ك.ف) التي أنشئت عام ٢٠٠٧ ، فأصبح إنشاء محطة ميسان ضرورة ملحة في الجانب الغربي للمحافظة .

واشار الى ” ان المحطة االجديدة ستسهم في استقرار التيار الكهربائي و توفير إمكانية استيعابية لتجهيز الطاقة الكهربائية بالمستقبل ، .