بتمويل من الأمم المتحدة ..افتتاح ردهة جديدة في كربلاء لمرضى كورونا

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت رئيسة الوكالة الدولية والممثلة المقيمة للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP الدكتورة زينة علي احمد، مساء الأحد ، عن افتتاح ردهة العزل الخاصة لمرضى كورونا في كربلاء والتي جهزت من قبل الوكالة.

وقالت الدكتورة زينة علي أحمد في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء حظيت بثلاث مشاريع انية ، وهناك مشاريع مستقبلية للمحافظة ”

واوضحت إن “المشاريع كانت أولها اطلاق افتتاح ردهة العزل المجهزة أفضل تجهيز ، والثاني كان بعنوان الحكومة الالكترونية وسيكون أول مشروع سيطلق في العراق ، ونأمل أن يحتذى به في المحافظات الاخرى ، والثالث هو التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، إن “الردهة مجهزة بأكثر من 20 سرير و20 جهاز تنفس ، و20 جهاز لصدمة القلب ، فضلا عن اجهزة أحرى طبية “.

وأضاف إن “كربلاء تدعو الى المزيد من التعاون لإقامة برامج ومشاريع إنمائية في المحافظة ، كون محافظة كربلاء المقدسة هي مدينة عالمية واستثنائية “.