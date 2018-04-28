بتعاون المواطنين القبض على قيادي في داعش يعمل أمير في الأمنية

(المستقلة)… أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري يوم السبت عن القاء القبض على امير في تنظيم داعش في مدينة الموصل العاصمة المحلية للمحافظة.

وقال العميد الركن الجبوري في بيان له اليوم، ان “فوج الخامس طوارئ شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين يلقي القبض على القيادي في تنظيم عصابات داعش الإجرامية (ابراهيم مشعل حسن مرعي) والذي كان يعمل بصفة أمير في الأمنية”.

وأوضح ان المقبوض عليه لديه شقيق إنتحاري يدعى (محمود مشعل) فجر نفسه على القوات الأمنية خلال معارك التحرير وشقيقه الآخر يدعى (احمد مشعل) تفيد المعلومات بأنه يعمل مع عصابات داعش الإرهابية في قاطع كركوك”.

وتابع العميد الركن الجبوري “اما شقيقه الداعشي (علي مشعل) موقوف حالياً لدى القوات الأمنية”، مشيرا الى ان إبراهيم تم القبض عليه في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

الى ذلك قالت قيادة شرطة نينوى قامت بحملة تدقيق وتفتيش أسفرت عن القبض على ( ١٠ ) عناصر من داعش مطلوبين قضائياً وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب ومسجلة أسمائهم في حاسبات الأجهزة الأمنية.

وذكرت القيادة في بيان انه تم القبض عليهم في حي الزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.(النهاية)