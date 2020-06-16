بتر ساق ملكة جمال شهيرة

أعلنت عارضة الأزياء وملكة جمال كولومبيا لعام 2011-2012 دانييلا ألفاريز عن إجرائها عملية بتر لساقها اليسرى.

وعرضت ملكة الجمال عبر حسابها في ” إنستجرام ” صورا لها من داخل المستشفى بعد إجراء العملية، حيث بدت في الصور وحولها عائلتها وأصدقاؤها، وهي بكامل حيويتها متمتعة بالإيجابية على الرغم من خسارتها لساقها.

وحول سبب بتر ساقها؛ أوضحت عارضة الأزياء أنه تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية، لافتة:” سأجري عمليتي الأخيرة؛ إذ سيتم بتر ساقي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب ساق اصطناعية لي “.

وأبانت دانييلا أن الأمر كله بدأ في شهر مايو الماضي؛ إذ كانت حينها تستعد للخضوع لعملية بسيطة في بطنها من أجل إزالة ورم، إلا أن الأطباء اكتشفوا رابطا مع ساقها، وأن شرايين ساقها لا تعمل كما يجب؛ ما قد يشكل خطرا كبيرا على حياتها.