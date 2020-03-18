بتروناس تجلي موظفيها من حقل الغراف النفطي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اجلت شركة بتروناس النفطية الماليزية موظفيها العاملين في حقل الغراف النفطي شمالي محافظة ذي قار احترازا من فيروس كورونا .

وقالت الشركة في بيان تابعته ( المستقلة ) ان ” شركة بتروناس قامت باجلاء جميع الموظفين البالغ عددهم 80 موظفا ماليزيا من بتروناس كاريجالي عراق القابضة ( PCIHBV ) ، من المتواجدين في منطقة عقد الغراف النفطي في محافظة ذي قار ، لضمان سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا “.

وتابعت ان ” بتروناس علقت العمليات في منطقة عقد الغراف مؤقتا وحتى اشعار اخر ، وان الشركة اصدرت الاشعار اللازم وفقا لاحكام عقد الخدمة للتطوير والانتاج بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية قبل تعليق العمليات واجلاء الموظفين “.