“ببطء مثل البرق” مجموعة شعرية جديدة لحسن عاتي الطائي

(المستقلة)..صدرت مؤخرا عن دار الرفاه للطباعة والنشر في بغداد مجموعة شعرية جديدة للشاعر العراقي حسن عاتي الطائي،تحت عنوان “ببطء مثل البرق”.

ضمت المجموعة التي أهداها الطائي إلى “علي” ابن صديقه الكاتب والصحفي طالب سعدون ، الذي “رحل حين توقف شروقه عن السطوع قبل أن يلتقي بنهاره” خمسا وثلاثين قصيدة في 96 صفحة من القطع المتوسط.

الطائي عاشق كبير للحياة والطبيعة يبهره النهر والمطر، الأشجار والضوء والبرق، فوظفها جميعا في قصائد المجموعة، وهو لا يرى العالم إلا من خلال الحلم، الحلم الذي لا يريد أن يفيق منه كأي طفل يلهو ويلعب في شوارع مدينته مع أصدقائه ويحن الى أمه، فيقول في قصيدة أمي: “وجه أمي ومدينتي متشابهان .. ولذلك فإنها حين انتقلت ذات يوم .. إلى الضفة الأخرى من النهر، للاستقرار هناك .. لم تتركني وحيدا .. تركت لي مدينتي”.

وسبق للطائي أن أصدر ثلاث مجاميع شعرية هي “أشرعة الصباح الآتي” عام 1973 و”لا أراهن على الغيوم” عام 2002 و”أسئلة ابنتي هدى” التي صدرت عن دار الحضارة في القاهرة عام 2012 .