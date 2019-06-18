“ببجي موبايل” تجرب “إدارة أوقات اللعب” لمستخدميها في الشرق الأوسط

(المستقلة)..أطلقت “ببجي موبايل” نسخة تجريبية من نظام “إدارة أوقات اللعب” لتشجيع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط على الاستمتاع بتجربة متوازنة لممارسة لعبة “ببجي موبايل”.

وسيتم تجربة النظام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق وقطر، قبل أن يتم تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة.

وتواصل “ببجي موبايل” تقييم متطلبات اللاعبين لتعديل وتحسين النظام بحسب الحاجة.

ويشمل نظام “إدارة أوقات اللعب” رسائل تذكير وتحقق موجهة للاعبين بهدف ضمان استمتاعهم باللعبة بطريقة مستدامة ومتوازنة. ويمكن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت. ويحتاج جميع اللاعبين إلى تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام “إدارة أوقات اللعب” عند الدخول إلى اللعبة لأول مرة، حيث ينبغي على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يحصلوا على استشارة من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب.

وفي إطار التزامها بتشجيع أسلوب حياة رقمي مستدام، أنشأت “ببجي موبايل” نظام إشعار للاعبين الأصغر سناً بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة. وإذا بلغت فترة اللعب المتراكمة 4 إلى 6 ساعات، سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة. أما إذا زاد وقت اللعب على 6 ساعات، سيقوم النظام بتعليق اللعب مؤقتاً، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب.

وقال هيرمان تشاو، مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نهدف إلى ضمان استمتاع اللاعبين باللعبة بطريقة متوازنة. وسوف يساعد نظام “إدارة أوقات اللعب” اللاعبين من مختلف الأعمار، وخاصةً اللاعبين الأصغر سناً، على اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة. ونحن ملتزمون ببذل ما في وسعنا لدعم مجتمع لاعبي ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط، فيما نواصل توفير تجربة إيجابية للترفيه التفاعلي”.

وسيتم إطلاق النظام في أسواق عالمية أخرى خلال الأشهر القادمة، وهو ما يجعل “ببجي موبايل” واحدة من مزودي تجارب الترفيه التفاعلي الأوائل الذين يطلقون نظاماً لإدارة أوقات اللعب على مستوى عالمي. ويعد انفتاح “ببجي موبايل” واستعدادها للتفاعل مع جمهورها المحلي والشركاء ومجتمعات الرياضة الإلكترونية لتحسين نظام إدارة أوقات اللعب، دليلاً على التزامها بتحسين بيئة اللعب وتجربة المستخدمين.

وتعد لعبة “ببجي موبايل” بمثابة ظاهرة اجتاحت عالم الترفيه التفاعلي عام 2017. وتشمل اللعبة ما يصل إلى 100 لاعب يقومون بهبوط مظلي على جزيرة نائية لخوض مواجهة يفوز فيها شخص أو فريق واحد. يتعين على اللاعبين تحديد موقع أسلحتهم ومركباتهم وإمداداتهم وهزيمة جميع اللاعبين الآخرين في ساحة معركة غنية بصرياً وتكتيكياً تجبرهم على الدخول إلى مناطق اللعب التي تتقلص باستمرار.