ببجي تحقّق 176.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي
ببجي تحقّق 176.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي
المستقلة … هي اللعبة التي فجّرت شعبية جنرا الباتل رويال في عالم ألعاب الفيديو، و في هذا النوع من الألعاب يتنافس 100 لاعب على خريطة ضخمة ضد بعضهم البعض و الفائز هو آخر لاعب يبقى على قيد الحياة.
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PUBG Mobile تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، إذ أكّدت وكالة Sensor Tower بأن اللعبة هي الأكثر جنيًا للمال على الأجهزة الذكيّة بأنظمة iOS و أندرويد للشهر الخامس على التوالي، إذ حقّقت 176.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي بمُفرده، و هذا يصل إلى نحو 4 أضعاف ما حققته اللعبة من عائدات في يناير 2019.
من جهةٍ أُخرى، أتت لعبة Honor of Kings في المركز الثاني مع عائدات تجاوزت 151.3 مليون دولار، و أتت معظم هذه العائدات من الصين.
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