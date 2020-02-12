ببجي تحقّق 176.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي

المستقلة … هي اللعبة التي فجّرت شعبية جنرا الباتل رويال في عالم ألعاب الفيديو، و في هذا النوع من الألعاب يتنافس 100 لاعب على خريطة ضخمة ضد بعضهم البعض و الفائز هو آخر لاعب يبقى على قيد الحياة.

PUBG Mobile تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، إذ أكّدت وكالة Sensor Tower بأن اللعبة هي الأكثر جنيًا للمال على الأجهزة الذكيّة بأنظمة iOS و أندرويد للشهر الخامس على التوالي، إذ حقّقت 176.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي بمُفرده، و هذا يصل إلى نحو 4 أضعاف ما حققته اللعبة من عائدات في يناير 2019.

من جهةٍ أُخرى، أتت لعبة Honor of Kings في المركز الثاني مع عائدات تجاوزت 151.3 مليون دولار، و أتت معظم هذه العائدات من الصين.