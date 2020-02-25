بايرن ميونيخ يصعق تشيلسي ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-0، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في الدور ربع النهائي.

وبعد شوط أول سلبي في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي، سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من سيرجي جنابري (هدفين) في الدقيقتين 51 و54، فيما اختتم روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز الكبير بات بايرن ميونيخ هو الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا معقل البايرن في 18 مارس/أذار المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.