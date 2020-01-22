بايرن ميونيخ يستعير أودريوزولا من ريال مدريد

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

‏ونشر بايرن بيانا رسميا قال فيه: “يعلن بايرن ميونيخ عن استعارة اللاعب ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد حتى نهاية هذا الموسم بدون خيار شراء”.

وبرححيل أودريوزولا يمتلك ريال مدريد حاليا داني كارباخال في مركز الظهير الأيمن، بجانب الثنائي ناتشو فرنانديز وإيدير ميليتاو، الذين يجيدان اللعب في هذا المركز.

يذكر أن أودريوزولا صاحب الـ24 عاما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من ريال سوسييداد مقابل 30 مليون يورو، وبعقد ممتد حتى عام 2024.

وشارك الظهير الشاب في 5 مباريات فقط مع الريال هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي أهداف.