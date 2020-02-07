بايرن ميونيخ يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، رفضه فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، وذلك بسبب تقدمه في العمر.

وكانت عدة مصادر إعلامية، من بينها قناة دويتش فيله التليفزيونية الألمانية، أشارت لاهتمام بايرن ميونيخ بضم رونالدو (35 عاما).

وقال هاينر في تصريحات نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية إن هناك الكثير من الأسماء التي ربطتها الصحافة ببايرن ميونيخ، ولكن رونالدو متقدم في السن للغاية بالنسبة للنادي البافاري، الساعي لضم لاعبين شباب لتدعيم صفوفه.

يذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو، قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني الذي قضى معه 9 مواسم، ويمتد عقده مع اليوفي حتى صيف 2022.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك رونالدو في 27 مع يوفنتوس بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 3 أهداف.