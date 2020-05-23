بايرن ميونخ يتخلى عن كوتينيو

(المستقلة)..قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني عدم اللجوء إلى خيار شراء النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه.

وقال رومينغيه في حديث مع صحيفة “دير شبيغل” إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) انتهت صلاحيته “ولم نفعّله”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن سوق الانتقالات لن تشهد صفقات باهظة، بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا على الأندية الألمانية.

واضاف: “الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخليا للموسم المقبل وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أو لا”.