بايدن: ترامب يصبّ الزيت “على كلّ النيران”خدمة لـ”استراتيجية سياسية

اتّهم المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بتأجيج أعمال العنف التي اندلعت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية، معتبراً أنّ سيّد البيت الأبيض “يصبّ الزيت على كلّ النيران” خدمة لـ”استراتيجية سياسية ليس إلا”.

وقال بايدن في بيان: “قلتها بوضوح. لا مكان للعنف أو النهب أو الحرق. بتاتاً. نهائياً”.

وأضاف أنّ “العنف يزداد سوءاً ونحن نعرف السبب.. ترامب يرفض حتّى الاعتراف بوجود مشكلة عدم مساواة عرقية في أميركا”.

واتّهم بايدن ترامب بأنّه “بدلاً من أن يحاول تهدئة الأجواء، هو يصبّ الزيت على كلّ النيران. العنف في نظره ليس مشكلة، إنه استراتيجية سياسية. وكلّما كان هناك المزيد منه، كلّما كان ذلك أفضل له من أجل الفوز بولاية ثانية”.

Tonight is yet another reminder of what's at stake in this election.

Who we are, what we stand for, and who we want to be — it's all on the ballot this November.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 28, 2020