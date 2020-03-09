بايدن: إذا بقي ترامب 4 سنوات أخرى سيضيع كوكبنا

المستقلة /قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بقاء الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة لفترة رئاسية جديدة، يؤثر على سلامة العالم.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الأحد: “إذا منحنا ترامب 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض، فإنه ربما لا يمكن استعادة كوكب الأرض”.

يذكر أن “الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020”.

ويشار إلى أن جو بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية خلال “الثلاثاء الكبير” في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يمتلك حاليا 283 مندوبا، بينما يمتلك منافسه الرئيسي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز 219.

وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي، أمس السبت، وقال إن الديمقراطيين بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا بسبب الخلل الفني، الذي حدث خلال فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا.

وأجرت ولاية أيوا، الانتخابات التمهيدية يوم الاثنين الماضي، على شكل اجتماع حزبي للناخبين، لكن المقر المحلي للحزب الديمقراطي أعلن النتائج النهائية يوم الجمعة فقط. وأرجع الديمقراطيون ذلك إلى مشاكل في البرمجيات.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “أعتقد أنه ينبغي عليهم إلقاء اللوم مرة أخرى على روسيا روسيا روسيا! إذا لم يتمكنوا من فرز الأصوات بشكل صحيح، فكيف سيديرون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة؟”.

وكتب بايدن، على “تويتر”، في وقت سابق: “ترامب هو أكثر رئيسا لديه شعور بـ”اللامبالاة” وعدم الكفاءة، لتولي منصب قيادة القوات المسلحة الأمريكية”.

وتابع: “كل يوم يقود فيه دفة الأمن القومي الأمريكي يمثل يوما خطيرا للعالم”، مضيفا: “يجب أن نعمل على إخراجه من البيت الأبيض، ويجب على الجميع أن يساعدنا في جعله رئيس لفترة واحدة فقط”.