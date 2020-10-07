باول اجتماع لها.. ادارة نادي التجارة تسمي مدرب فريقها الكروي ومشرفي الالعاب الاخرى

المستقلة/ سرى جياد / عقدت الهيئة الادارية المنتخبة لنادي التجارة الرياضي اجتماعها الاول برئاسة رئيس النادي السيد محمد حنون لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع التي تخص عمل النادي في الفترة المقبلة واستعدادات فريقها الكروي لبطولتي الكاس والدوري.

وقال الناطق الرسمي باسم النادي حيدر الطائي ان”الاجتماع ناقش ابرز المهام المناطة باعضاء النادي من خلال وضع الية توزيع المهام والتحضيرات اللازمة لاعداد النادي بغية المشاركة في الاستحقاقات الكروية المحلية”.

واضاف، ان”الاجتماع خلص الى اتخاذ عدة قرارات منها تسمية الدكتور علاء الجبوري وزير التجارة رئيسا فخريا لنادي التجارة، كذلك قررت النادي تسمية المشرفين والمدربين للفرق الرياضية التي تشارك في البطولات المقبلة، حيث سمت الكابتن علي عبود مدربا لفريقها الكروي والكابتن مهند يوسف والسيد عمار عبدالرضا وتسمية السيد سعدون مطشر مشرفا على الألعاب الفردية والسيدة إيناس ظاهر مشرفة على الفرق النسوية”.

واشار الى، ان”الهيئة قررت ايضا تكليف نائب رئيس النادي السيد سرمد طه لمتابعة الشركات الراعية للفرق المختلفة، على ان يعرض تقريرا مفصلا خلال الاجتماع المقبل للادارة”.

ولفت الى، ان”ادارة النادي ستعمل على استقطاب المواهب الشابة لتمثيلها فرقها في الالعاب الفردية والجماعية سواء منها المحلية او الخارجية، كذلك استقطاب كل الرياضيين الذين مثلوا النادي في الفترة الماضية ورعاية الرواد ممن خدموا النادي خلال تاريخه الرياضي، حيث ستكون ابواب النادي مشرعة لجميع الطاقات والخبرات”.