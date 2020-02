باميلا الكيك تنتقد سيطرة ملكات الجمال السابقات على الدراما اللبنانية

View this post on Instagram

بفهم أنو باميلا تكون معصّبة انو مش عم يصرّلها أدوار حلوة بتلبق ل موهبتها و ذلك بسبب يلي حكيت عليهن بالفيديو.. لكن أوّلا قال هي ما فاتت هيدي السنة على السباق الرمضاني لأن عندها فيلمين بالسينما و هي بتحب تترك مجال ل غيرهاا😂😂 يعني نحنا كتير صدّقنا مش لأن مافي عروضات حلوة. و تاني شي أنا بوفقها ب يلي قالتو عن دانييلا و فاليري.. لكن يلي قالته عن نادين ببيّن عن غيرة وحسد.. لأن يا باميلا الحلوة انت لو حطيناكي حد ميرال ستريب او جوليا روبرتس كمان ما بتشبري على شو عايشتيها؟! و قلتي الصبّاح مش مآمنين غير فيها و صرلن خمس سنين عم يتشغلو معها.. يعني معليش لو شافو انها حدا فاشل و ما بيعرف يمثّل و العالم ما بتحضرو شو جابرن يضلن معهاا؟؟! من الآخر هدي أعصابك و انشالله بتلاقي عمل يخليكي تصيري نجمة عنجد.. مع انها كتير سهلة حتى ابن جارك نجم ما بعرف كيف بعد ما نجّمتي..