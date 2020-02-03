باميلا الكيك تنتقد سيطرة ملكات الجمال السابقات على الدراما اللبنانية

(المستقلة)..“يا ممثلاتنا تعوا نقدّم على ملكات جمال لبنان”، بهذه الكلمات انتقدت الممثلة باميلا الكيك سيطرة ملكات الجمال السابقات على بطولة الأعمال الدرامية، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقاً غيابها عن الموسم الرمضاني.

وفي التفاصيل، سُئلت باميلا الكيك عن رأيها بكلّ من فاليري ابو شقرا ودانييلا رحمة ونادين نسيب نجيم في لقاء مع ETبالعربي، ليجتاح جوابها مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، فانتقدت باميلا الكيك لفظ بعض الممثلات غير المُتقن والّذي لا يُعبّر عن المرأة العربية، بالإضافة إلى غياب تعابير الوجه في مختلف مواقف الشخصية ضمن السياق الدرامي.

وعن زميلتها نادين نسيب نجيم، قالت باميلا الكيك “هي نجمة بس شو يعني نجمة؟ جاري نجم هلق… كنت حبّ شكلها قبل مش هلق، وشركة الصباح مش مآمنة إلا فيها، وخلال 5 سنين ما بشوف أداء مختلف”.وأضافت باميلا الكيك “بشوف نادين نجيم اللي حلوة وعارفة حالها انها حلوة عم تعمل الـ Profile اللي بتعرف انو هيدي الجهة الأحلى، وعم يحفظوا ويعملوا شوي قصص. حطها حدّ جوليا روبرتس، هيدا منّو تمثيل.

لكنّ اللافت في الأمر هو علاقة باميلا الكيك بزميلاتها الممثلات، حيث لم تدعها زميلتها ماغي بوغصن على اجتماع النجمات اللبنانيات العام الماضي على طاولة العشاء لتبادل المحبة واظهارها للعلن. وكان من بين الحاضرات: نادين نجيم، وسيرين عبد النور، وستيفاني صليبا، ونادين الراسي، وغيرهن من الممثلات اللبنانيات باستثناء باميلا الكيك.

وبدأ ذلك الخلاف منذ ثلاث سنوات بعد عرض مسلسل “ياريت” الذي تنتجه شركة “إيجل فيلمز” التي يملكها زوج بو غصن، جمال سنان، واتهمت الكيك زميلتها بأنها وراء إزالة اسمها من الغلاف الترويجي للمسلسل.