بالورود والاعلام العراقية .. شرطة كربلاء تستقبل المتظاهرين

(المستقلة )/ علي النصر الله / .. استقبلت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس المتظاهرين بالورود والاعلام العراقية كمبادرة وطنية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بتوجيه قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني ، نظمت القوات الامنية والشرطة المجتمعية مبادرة وطنية لأبناء كربلاء من خلال استقبال طلبة الجامعات والمعاهد و المدراس المتظاهرين السلميين بالورود والأعلام العراقية “.

واوضح إن “هذه المبادرة جاءت ، تعبيرا عن مدى التلاحم بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين “.