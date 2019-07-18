بالوثيقة …واشنطن تفرض عقوبات على اربعة عراقيين . تعرف عليهم !

( المستقلة ) متابعة /- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، انها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران وعلى قيادات في ميليشيا عراقية.

وقال نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، إن بلاده “لن تبقى مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران ​الإرهاب​”، في إشارة إلى شخصيات عراقية تتهمهم واشنطن بالفساد وارتكاب انتهاكات.

ودعا بنس الى “الإفراج عن المعارضين الدينيين في السعودية وإريتريا وموريتانيا وباكستان”، وحث “الدول على احترام حرية المعتقد والحريات الدينية”.

وعقب حديث بنس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على أربعة عراقيين هم، ريان الكلداني، وعد قدّو – آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق.

وذكرت أن العقوبات المفروضة على العراقيين، بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان وفساد.

وبموجب القانون الأمريكي يتعرض من تُفرض عليه العقوبات لحجب جميع ممتلكاته الواقعة على الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها.

كما يُمنع أي أمريكي من إجراء أي تعامل مالي معه أو تقديم الدعم والمساعدة لمن تشمله العقوبات.

وتفرض واشنطن بين الحين والآخر عقوبات على شركات وأشخاص مرتبطين بإيران، حيث سبق أن فرضت عقوبات على شركات ومؤسسات، بينها بنوك ومؤسسات مالية، وعلى مسؤولين.