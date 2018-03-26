بالوثيقة : بارزاني يصدر قرارا بشأن السيطرات واستحصال المبالغ بشكل غير قانوني

(المستقلة) …. أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قرارا بشأن السيطرات الأمنية واستحصال المبالغ المالية عبرها بطرق غير قانونية.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس حكومة الإقليم، حصلت (المستقلة) ، اليوم الاثنين (26 آذار 2018)، فقد شدد بارزاني، على “عدم السماح لأي جهة كانت نصب سيطرات واستحصال مبالغ من المواطنين بأي صيغة كانت”.

ودعا بارزاني، “المواطنين الذين يواجهون مثل هكذا حالات الى الاسراع بابلاغ الجهات الحكومية فوراً، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

الجدير بالذكر ان بعض السيطرات الرئيسية تنتشر على الطرق الواصلة بين مدن الإقليم وباقي المحافظات العراقية، وتشهد في كثير من الأحيان ازدحاما كبيرا.