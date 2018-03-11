بالوثيقة. المفوضية تحدد الدول التي ستجري فيها انتخابات مجلس النواب العراقي في الخارج

(المستقلة) …. أصدرت الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمرا يقضي بالموافقة على الدول المقترحة لاجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة في الخارج.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (المستقلة) اليوم الأحد ، فان الإدارة الانتخابية أصدرت أمرا إداريا رقم (1197) تاريخ 22/2/2018، يقضي بالموافقة على الدول المقترحة لاجراء انتخابات مجس النواب المقبلة في الخارج، بعد موافقة مجلس المفوضين عليها، وهي كل من “أميركا، تركيا ، السويد، فنلندا، النرويج، المانيا، إيران، انكلترا، استراليا، هولندا، الدانمارك، نيوزيلندا، الأردن، لبنان، الإمارات، مصر، كندا، النمسا، بلجيكا”.

وكان رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، أعلن في وقت سابق عن تحديد مفوضية الانتخابات انتشار مراكز ومحطات الاقتراع بشكل اولي في الدول التي ستجرى فيها انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، حيث أكد البدران، ان وحدة ادارة انتخابات الخارج حددت بشكل اولي (136) مركز اقتراع تشمل (684) محطة اقتراع في (13) دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و(6) دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها.

وأشار الى ان هذا الانتشار الاولي جاء بناء على الاعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلد التي تم الحصول عليها وفق تقديرات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين فضلاً عن الاحصائيات السابقة المتوفرة لدى المفوضية استناداً على العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في الانتخابات البرلمانية السابقة.