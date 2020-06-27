بالوثيقة : المجمع الفقهي يرشح للكاظمي ثلاثة اسماء لرئاسة الوقف السني

(المستقلة)… رشح كبير علماء المجمع الفقهي العراقي احمد حسن الطه ثلاثة اسماء الى رئاسة ديوان الوقف السني.

وحصلت المستقلة على كتاب الترشيح الذي فيه “استنادا الى البند ثانيا من المادة ٤ في قانون ديوان الوقف السني رقم ٥٦ لعام ٢٠١٢ الذي يقضي بترشيح رئيس الديوان من قبلنا”، مقدما اسماء حسن سهيل عبود احمد، وصلاح الدين فليح حسن طه، و وقاص عدنان حامد عبد اللطيف، الى رئيس الوزراء.

وديوان الوقف السني، وهو الاسم الرسمي الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعد عام ٢٠٠٣، نظراً لإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة، وتوزيع مهامها على دواوين الأوقاف والطوائف المختصة، وشرع قانون تأسيس ديوان الأوقاف والشؤون الاسلامية من أجل تنظيم الأوقاف الاسلامية وشؤونها وجرى تحديد مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناء على ما أقره مجلس النواب وصادقت عليه الرئاسة واستناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (68) المؤرخ في 22 تشرين الأول 2003م.