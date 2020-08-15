بالوثيقة : الكهرباء توجه بصرف رواتب العقود والاجور التي لم تصرف منذ 7 أشهر

(المستقلة)… كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء أن الوزراة وجهت طلباً رسمياً إلى وزارة المالية لصرف رواتب العاملين في الوزارة بصفة عقود وأجور والتي لم تصرف منذ سبعة أشهر.

وقالت الوثيقة وحصلت عليها (المستقلة) اليوم السبت انه “بحسب توصيات اللجنة التي شكلت برئاسة وزير التخطيط، فإن وزارة الكهرباء ستقوم بصرف رواتب الموظفين العاملين بصفة أجور وعقود من أموال الجباية المركزية التي تقدر بـ356 مليار دينار في حساب وزارة المالية”.

ونظم اصحاب العقود في وزارة الكهرباء في اوقات متعددة اضرابات عن العمل في محافظات البصرة وميسان وذي قار احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهور، وفيما تظاهر زملاؤهم في السماوة.

يذكر ان عدد العاملين في الوزارة من أجور وعقود يبلغ أكثر من 89 الف موظف.(النهاية)