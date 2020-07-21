بالوثيقة : أمر برلماني بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال بالاستعانة بشركة عالمية
(المستقلة)… أعلن النائب محمد شياع السوداني عن صدور أمر من مجلس النواب بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال بالاستعانة بشركة اتصالات عالمية منذ عام 2007 ، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلبا رسميا حظي بتأييد 84 نائبا لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب .
وقال السوداني في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه ” تحصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتكليف ديوان الرقابة المالية بالاستعانة – لغرض الاستشارة – بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات لتدقيق الالتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام 2007 ولغاية 2020 .
وأكد السوداني أن “هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلبا رسميا حظي بتأييد 84 نائبا لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول”، مبيننا أنه ” سيتابع مستجدات هذا الأمر كونه عضوا في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي” .
أشار إلى أن هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون وتسهم في محاسبة كل من تسبب في هدر المال العام أيا كان موقعه. (النهاية)
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