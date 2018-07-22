بالوثيقة.. أمانة الوزراء تدعو الى تطبيق قرارات المجلس الخاصة بمعالجة المشاكل الخدمية في البصرة

(المستقلة) … دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجهات الرسمية، المعنية بملف التظاهرات في محافظة البصرة، لتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٦٢) لسنة ٢٠١٨ الخاصة بمعالجة المشاكل الخدمية في المحافظة.

إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت اليوم، على الجهات المعنية بمعالجة المشاكل الخدمية في محافظة البصرة، بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٦٢) لسنة ٢٠١٨، المتخذ خلال الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين”.

وأضاف أن “القرار المذكور تضمن قيام الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة، بالتنسيق مع الجانب البريطاني، لغرض تخصيص المبالغ المطلوبة للشركة الاستشارية العالمية من مبلغ القرض البريطاني”.

وإشار إلى أن “القرار نص على قيام الجهات ذات العلاقة، بزيادة الإطلاقات المائية، ومنع التجاوزات على قناة البدعة، إضافة إلى زيادة المركبات الحوضية لتزويد المواطنين بالماء الصافي في محافظة البصرة”.

وبين أن “القرار طالب بربط مشروع ماء البصرة بالخطوط الناقلة الحالية، ودراسة إمكانية ضخ الماء أثناء التشغيل التجريبي”.

وتابع “كما تضمن القرار، تأليف وفد حكومي برئاسة وزير النفط، وعضوية وزراء الكهرباء والاعمار والموارد المائية ونائب رئيس هيئة المستشارين وممثل عن قيادة العمليات المشتركة وخلية إدارة الأزمات المدنية، لزيارة محافظة البصرة بشكل عاجل، لغرض معالجة المشاكل في المحافظة”.