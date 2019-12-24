بالوثائق.. محكمة القضاء الإداري ترد طعن المياحي وتعتبر قرار إقالته قانونياً

المستقلة … اعتبرت محكمة القضاء الإداري، قرار مجلس محافظة واسط المتخذ في جلسة طارئة عقدها في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي “قانونياً”.

وجاء في الوثائق التي تلقت المستقلة نسخة منها أن “قرار مجلس محافظة واسط المرقم 1372 بالعدد 2517 المتخذ في الجلسة الطارئة رقم 253 في 18/11/2019 بشأن إقالة المدعي من منصبه محافظاً لمحافظة واسط يكون ضمن صلاحية مجلس المحافظة واختصاصه ولا محل للنعي عليه بعدم المشروعية”.