المستقلة / بالوثائق : صدور القرار النيابي الخاص بمحافظة ذي قار وتضمن القرار ما يلي:

1 :- اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة.

2 :- تتولى لجنة الامن والدفاع النيابية بتقصي الحقائق لمعرفة مرتكبي جرائم القتل ومتابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من القضاء العراقي بحق المتهمين وتقديم توصياتها للمجلس.

3 :- شمول الشهداء من المتظاهرين السلميين بكافة امتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وضحاية الارهاب.

4 :- تتولى وزارة الصحة بعلاج جميع الجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الامنية على نفقة الوزارة في داخل او خارج العراق بما يضمن الرعاية الصحية.

5 :- إلزام وزارة النفط بتوفير فرص عمل لأبناء محافظة ميسان ومحافظة ذي قار في الشركات النفطية العاملة في المحافظات المذكورة وانهاء العمالة الاجنبية قدر الامكان في تلك الشركات.

6 :- تتولى وزارة المالية توزيع الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك وتطبيق قانون التقاعد الموحد المعدل الذي شرعه مجلس النواب على كافة المحافظات واعطاء اهمية الى محافظة ذي قار وميسان والنجف نتيجة الاحداث الاخيرة.

7 :- يتولى مجلس الوزراء إكمال تخصيص الدور السكنية واطئة الكلفة لكل المحافظات من الوحدات السكنية المخصصة للفقراء والمتجاوزين وإيلاء الاهتمام للمحافظات المذكورة.

8 :- يتولى مجلس الوزراء تخصيص مبلغ عاجل من تخصيصات الطوارئ المرصودة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 .

9 :- تتولى وزارة المالية تدوير كافة الواردات من المبالغ المخصصة لمشاريع البلدية في محافظة ذي قار والمعدة والممولة من ايرادات البلدية وايضاً مشاريع تنمية الاقاليم لتأخر تنفيذها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة على ان تتولى وزارة المالية رفع التخصيصات المقدمة من بلديات المحافظة والتي تمول من ايراداتهم.

10 :- تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء كون المحافظة اقل تجهيزاً بالتيار الكهربائي والمصادقة على الخطة المقدمة لحل الاختناق وأكمال شبكة النقل والتوزيع بالمحافظة التي تحتاج الى مبالغ وعلى وزارة المالية اجراء التسهيلات اللازمة سواء كانت من الميزانية او من القروض لتسهيل اكمال الفقرة المذكورة.

11 :- تُكلف اللجان المعنية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء بدراسة الواقع الخدمي في المحافظة ومراجعة جدول تخصيصات وزارة المالية والتخطيط ومبالغ المشاريع المستمرة والجديدة والمدارس والبترودولار والحد من الفقر ودراسة مشاكل التمويل للمشاريع الخدمية.

12 :- تلتزم وزارة الصحة بتخصيص المبالغ اللازمة لبناء مركز تخصصي لعلاج الامراض السرطانية في المحافظة وتوضع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020.

13 :- الإشادة بالدور الكبير للعشائر العراقية في كافة المحافظات العراقية ونخص بالذكر محافظة ذي قار بحماية المحافظة من المندسين والتعاون مع الاجهزة الامنية في المحافظة.

14 :- تتولى وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لتعويضات المادة (140).

15 :- تتولى وزارة الصحة الاسراع بإستكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار.

16 :- يتم التوصية الى وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين في موازنة عام 2020 عند توفر السيولة المالية. على اللجنة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اسحتقاقات المحافظات من تنمية الاقاليم ومن التخصيصات الاستثمارية بالمحافظات لمعالجة التأخير الذي حصل في كثير من المحافظات بسبب الاحداث الاخيرة.

النائب عن محافظة ذي قار

ستار الجابري