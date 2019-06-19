بالوثائق.. الموسوي يخاطب النزاهة والإدعاء العام بشأن 21 ملف فساد أرسلها قبل 6 أشهر

(المستقلة) … خاطب النائب عن سائرون جواد الموسوي، الإدعاء العام وهيئة النزاهة بشأن 21 ملف فساد خاطب الجهتين بخصوصهما قبل أكثر من 6 أشهر.