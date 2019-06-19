بالوثائق.. الموسوي يخاطب النزاهة والإدعاء العام بشأن 21 ملف فساد أرسلها قبل 6 أشهر 19/06/2019 مقالات مشابهة الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا 19/06/2019 صحيفة الاندبندنت البريطانية “الشرطة المصرية فشلت في توفير الإسعافات الأولية لمرسي بعدما فقد وعيه” 19/06/2019 الامانة تنفي قطعها طريق محمد القاسم قرب وزارة الداخلية 19/06/2019 (المستقلة) … خاطب النائب عن سائرون جواد الموسوي، الإدعاء العام وهيئة النزاهة بشأن 21 ملف فساد خاطب الجهتين بخصوصهما قبل أكثر من 6 أشهر. 2019-06-19 Abdulmalk شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest