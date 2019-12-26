بالوثائق.. التعديل الثاني لقانون التقاعد في ديسمبر 26, 2019 شارك الخبر المستقلة/ اظهرت وثيقة صادرة عن البرلمان النص الخاص بمقترح مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد. وانهى البرلمان يوم الثلاثاء القراءة الاولى لمشروع القانون. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا العراققانون التقاعد قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار شرطة كربلاء تصدر رداً عقب اشتباكات بين مجهولين ومتظاهرين بالعصي اخر الاخبار فيديو : حريق فى فندق “رامسر بمازندران” غرب إيران اخر الاخبار فيديو : صلاة الكسوف من المسجد الحرام بمكة المكرمة اخر الاخبار أخطاء شائعة نقوم بها عند شحن الهاتف الذكي التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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