بالوثائق.. التعديل الثاني لقانون التقاعد

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المستقلة/  اظهرت وثيقة صادرة عن البرلمان النص الخاص بمقترح مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

وانهى البرلمان يوم الثلاثاء القراءة الاولى لمشروع القانون.

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