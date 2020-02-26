بالمستندات.. «النجم» يفاجئ «علاوي» بقرار مهم حول ترشحه لمنصب وزاري

أعلن الدكتور خالد بتال النجم، رئيس جامعة الأنبار، مساء الأربعاء، اعتذاره لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عن ترشيحه لمنصب وزاري مهم في حكومته الجديدة.

وحصلت «المستقلة» على وثيقة منسوبة لـ«النجم»، قدم فيها رئيس الجامعة اعتذاره عن الترشيح إلى «علاوي»، قائلاً فيه: «في الوقت الذي أشكر لدولتكم ترشيحنا لحقيبة وزارة التخطيط، فأني أثمن ذلك باعتزاز لاسيما وان البلد يمر في هذا المنعطق التاريخي الخطير، فأني اعتذر منكم كوني مكلف بمهمة لم تنته بعد وهي اعادة اعمار جامعة الانبار بعدما طالتها ايادي التخريب الداعشية».

«المستقلة» تنشر قائمة مرشحي حكومة علاوي

وفي سياق آخر، نفى بيان صادر عن مكتب الزعيم الكردي مسعود بارزاني؛ مساء الأربعاء؛ ما نقلته وسائل إعلام كردية وعربية بشأن مزاعم حول خلافات «شخصية» بينه وبين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد توفيق علاوى.

وجاء في بيان مكتب بارزاني؛ «نؤكد للجميع أن هذا الموضوع عار عن الصحة، وأن للزعيم بارزاني ملاحظات على منهاج وبرنامج عمل علاوي وآلية تعيين المرشحین للوزارات في الحكومة العراقية، وعدم مراعاته حقوق ومطالب المكونات كافة وخصوصية إقليم كردستان، والتي ستتسبب في تعميق الأزمات السياسية في العراق بكل تأكيد».