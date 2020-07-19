بالفيديو : نبيل جاسم يعلن قبوله برئاسة شبكة الاعلام العراقي

(المستقلة)… أعلن الإعلامي نبيل جاسم اليوم الأحد الموافقة على تسلم رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وقال جاسم في رسالة وجّهها في تصريح تلفزيوني وتابعته (المستقلة) اليوم إنه “قبل بالمنصب بعد وعود من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستقلالية الشبكة”.

واضاف أن “رئيس الوزراء اكد خلال لقاء اليوم أن خطاب شبكة الاعلام العراقي غير موضوعي وأن مهنية الشبكة مفقودة”.

وأعلن جاسم اعتذاره سابقا عن تسنم منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس أمناء الشبكة على تكليفه

وفي وقت سابق اليوم الاحد، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعضاء مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي والإعلامي “نبيل جاسم” الى تقديم ورقة عمل إصلاحية لتطوير عمل الشبكة.