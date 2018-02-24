بالفيديو : “مراهق يبيض”.. حالة نادرة حيرت الاطباء

(المستقلة)… في واقعة غريبة، وضع مراهق أندونيسي 22 بيضة، منها اثنتين خلال العامين الماضيين.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن حالة المراهق أكمل، 14 عاما، حيرت الأطباء، حيث أكدوا أنه يضع البيض بانتظام منذ عام 2016، موضحين أنه عندما فتح والد المراهق البيض وجده غريبا، فإما أن يكون كله صفارا أو كله بياضا.

ووضع الصبي، بعد نقله إلى المستشفى مؤخرا، بيضتين أمام الأطباء، وقال والده روسلي: “ابني وضع 18 بيضة في العامين الماضيين والآن وضع اثنتين أمام الأطباء، الأمر الذي أشعرهم بالحيرة، لأنهم أكدوا أنه من المستحيل أن يتشكل البيض داخل جسم الإنسان”.

وأضاف: “لم أجد تفسيرا حتى الآن لحالة ابني، ومن المتوقع أن يتم نقله لمستشفى آخر في جاوة؛ لعل الأطباء هناك يعالجوه”.