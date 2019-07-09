بالفيديو: مايا دياب ترقص في الطرقات بطريقة “مجنونة”

(المستقلة) … نشرت الفنانة مايا دياب فيديو عبر حسابها على “انستغرام” من جزر البهاماس، حيث تقضي إجازتها.

وظهرت مايا في الفيديو وهي ترقص وتقوم بحركات مثيرة وجريئة، وعلقت على الفيديو بالقول: ” حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه”.

وأضافت: “أنا كنت ماشية بالـBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية”.

شاهدوا الرقاصات “المجنونة” في الفيديو المرفق أدناه: