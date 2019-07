بالفيديو: مايا دياب ترقص في الطرقات بطريقة “مجنونة”

View this post on Instagram

حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه. أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية انشالله تحبوا الفيديو 😆 #MayaDiab #مايا_دياب #Dance #Bahamas #Fun #Travel #Freedom #Lemonade