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بالفيديو: مايا دياب ترقص في الطرقات بطريقة “مجنونة”

09/07/2019

(المستقلة) … نشرت الفنانة مايا دياب فيديو عبر حسابها على “انستغرام” من جزر البهاماس، حيث تقضي إجازتها.
وظهرت مايا في الفيديو وهي ترقص وتقوم بحركات مثيرة وجريئة، وعلقت على الفيديو بالقول: ” حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه”.

وأضافت: “أنا كنت ماشية بالـBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية”.

شاهدوا الرقاصات “المجنونة” في الفيديو المرفق أدناه:

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