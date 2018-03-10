بالفيديو : ماذا فعلت تايلندية بمركز للمساج برجل عربي حاول الاعتداء عليها؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عاملات في أحد مراكز المساج التايلندية وهنّ يلقنّ أحد رجال الأعمال السعوديين “علقة ساخنة” بعد محاولاته التحرش بإحداهن.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر رجل الأعمال السعودي وهو يجلس في الاستقبال ينتظر دوره ويطلب من إحدى العاملات الاقتراب منه، الأمر الذي أثار غضبها فحاولت تهديده فقط.

وبحسب الفيديو، لم يتسجب رجل الأعمال السعودي للتهديدات واستمر في مطالبته لها بالاقتراب منه مما دفعها لضربه على وجهه بزجاجة مياه كانت في يدها.

وفور ضربه بزجاجة المياه تبادل الاثنان اللكمات ومن ثم انضم للعاملة التايلندية العديد من زميلاتها اللاتي أوسعنه ضربا وإخراجه من المركز.