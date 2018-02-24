بالفيديو : طفلة تدخل “جينيس” بسبب غنائها بـ102 لغة

(المستقلة)… تمكنت طفلة هندية من تحطيم الأرقام القياسية، بعد غنائها بـ102 لغة مختلفة في إحدى الحفلات.

وأدهشت سوتيشا شاتيس، البالغة من العمر 12 عاما المقيمة في إمارة دبي الخليجية، الحاضرين لحفل استمر 6 ساعات، عندما غنت بـ 102 لغة مختلفة، بحسب صحيفة “جلف نيوز” الإماراتية.

وقالت شاتيس بأنها أجرت البروفات على أدائها أكثر من مرة، وأنها كانت واثقة من انضمامها لموسوعة “غينيس”.

وكانت سوتيشا شاتيس، قد تصدرت عناوين الصحف الهندية، في شهر نوفمبر، عندما غنت بـ 80 لغة، وخلال شهرين، تعملت الغناء بـ 30 لغة إضافية.

وافتتحت سوتيشا شاتيس غنائها في الحفلء بأغنية صلاتية بلغة ميثيلي، وهي لغة هندية آرية، تتواجد في بعض أجزاء ولاية بيهار من الهند، ونيبال، ثم بعد ذلك أعقبتها بأداء أغنيات معروفة وغير معروفة.

واختارت سوتيشا أن تؤدي الأغاني بحسب الترتيب الأبجدي، بينما احتفظت بأفضل 14 أغنية منها في الختام، والتي كانت باللغات الأرمينية، والسلوفاكية.