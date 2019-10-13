بالفيديو.. ضبط 2.7 مليون يورو نقداً بحوزة 3 مسافرين صينيين في روما

أوقِف ثلاثة صينيين كانوا يهمون بمغادرة إيطاليا في “مطار روما فيوميتشينو” إلى هونغ كونغ وفي حقائبهم حوالي 2.7 مليون يورو نقداً، وفق ما كشفت الشرطة المالية الإيطالية.

وقد تنبّه عناصر الشرطة والجمارك في أكبر مطارات العاصمة الإيطالية إلى “الرحلات المنتظمة والمتقاربة زمنياً” التي قام بها الصينيون الثلاثة في الآونة الأخيرة. وتم توقيفهم قبيل صعودهم إلى الطائرة، وفق ما جاء في بيان أكد أنهم لم يقدّموا تبريرات مقنعة حول رحلاتهم المتكررة.

إثرها، قررت قوى الأمن إجراء تحقيقات أكثر تعمقاً بشأن الرجال الثلاثة وأنزلت حقائبهم من الطائرة، فعثرت على ثلاث رزم من الأوراق النقدية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.7 مليون يورو.

وصودر المبلغ وتجرى الآن تحقيقات بشأن احتمال ضلوع الصينيين الثلاثة في أنشطة تبييض أموال.

ومنذ مطلع العام، ضبطت قوى الأمن الإيطالية حوالي 10 ملايين يورو من الأموال غير المصرح بها في “مطار روما فيوميتشينو”، وفق ما جاء في البيان. (النهاية)