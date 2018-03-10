بالفيديو .. شيرين تسقط على المسرح أثناء حفلها بدبي

(المستقلة)..أحييت شيرين مساء الجمعة 10 مارس حفلاً غنائياً بالقرية العالمية بإماراة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعرضت شيرين أثناء الحفل لموقف محرج، فأثناء إندماجها بالرقص والغناء أمام الجمهور على المسرح، فقدت توازنها وسقطت أمام الفرقة الموسيقية.

جدير بالذكر أن محكمة جنح المقطم قضت بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، وذلك في واقعة “بلهارسيا النيل”.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدرة عشرة آلاف وواحد وخمسين جنيها أتعاب محاماة.

وكان المحامي هاني جاد رفع جنحة مباشرة ضد المطربة، اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.