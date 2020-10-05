بالفيديو.. سباق بين سلحفاة وأرنب والنتيجة صادمة

المستقلة / انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد سباقا مثيرا بين سلحفاة وأرنب، وانتهى بطريقة غير متوقعة.

والتقط الفيديو خلال إحدى الفعاليات الترفيهية التي نظمت في مدينة تشنغتشو الصينية.

وبدأ الأرنب السباق بشكل قوي وسريع، حيث سبق السلحفاة بمسافة كبيرة، قبل أن يقرر التوقف دون سابق إنذار.

ومنح هذا التوقف الأمل للسلحفاة، التي واصلت التقدم دون الاكتراث لأمر الأرنب، مما جعلها تحرز المركز الأول بكل سهولة.