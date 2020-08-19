بالفيديو والتفاصيل : زين العراق توزع سيارات BMW -X1 بمسابقة زين الكبرى

اطلقت شركة زين العراق أكبر واقوى المسابقات على الاطلاق ، تتيح هذا المسابقة لكافة مشتركي زين الفرصة للفوز بالجوائز القيمة.

لدخول السحب على سيارة BMW 2020 الفئة السابعة وبقيمة 130 مليون دينار وسبائك ذهب بقيمة 6 مليون دينار أسبوعيا

فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 4444 وأدخل السحب او كن صاحب أعلى نقاط علما ان سعر الرسالة المستلمة يوميا 120 دينار عراقي

ولدخول السحب على مبالغ نقدية بقيمة 3 مليون دينار أسبوعيا فقط أرسل (اربح او سيارة) الى الرقم 3333 بالإضافة الى جوائز شهرية سيارات BMW x1 2020 بقيمة 47 مليون دينار لأصحاب أعلى نقاط في المسابقة علما ان سعر الرسالة المستلمة يوميا 180 دينار عراقي

ولزيادة فرص الفوز أجب على اسئلة المسابقة من الرقم المختصر 4555 وبكلفة 1200 دينار للرسالة المرسلة

سيحصل المشترك الجديد على هدية 3 ايام اشتراك مجاني حال اشتراكه بالمسابقة

لإلغاء الاشتراك أرسل 0 الى 4444 او الى 3333

أعلان ألفائزين:

يتم أعلان الفائزين بشكل يومي على الموقع الرسمي لشركة زين العراق أضغط هنا

يتم الاتصال بالفائزين لتبليغهم بفوزهم بالمسابقة ونوع الجائزة بالإضافة الى موعد التسليم.